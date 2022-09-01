На аукцион выставят редкие вещи омского музыканта Егора Летова

Фото: аукционный дом «Литфонд»

Накануне стало известно, что в предстоящую субботу, 3 сентября, российский аукционный дом «Литфонд» выставит на торги редкие вещи, связанные с омским музыкантом Егором Летовым.

Среди лотов на аукционе можно найти кассеты с ранее неопубликованное интервью с Летовым, первую копию дебютного альбома «Гражданской обороны» и сборник виниловых пластинок с участие группы, флеш-накопитель с тремя неизвестными письмами и фотографиями исполнителя.

Фото: аукционный дом «Литфонд»

Напомним, легендарный музыкальный исполнитель Егор Летов скончался в Омске еще в феврале 2008 годка. Его тело ныне захоронено на Старо-Восточном кладбище в Центральном округе города.