Подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки под Омском взяли под стражу на 2 месяца

Фото: СУ СКР по Омской области

Изнасилование и насильственные действия сексуального характера вменяют 46-летнему Сергею Бояркину. 1 сентября на период расследования уголовного дела его заключили под стражу сроком на 2 месяца.

Ранее судимого Бояркина подозревают в изнасиловании 9-летней жительницы села Новоомский Омского района. Следствие полагает, что именно он надругался над школьницей.

- В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - уточняют в Следственном комитете по Омской области.

Хотя сам не педофил не скрывает, что изнасиловал девчонку. В ходе допроса подтвердил, что заманил ребенка на пустырь конфетами, которые пообещал купить. Все произошло по дороге на лесопилку, где он работал последние два месяца.

- Три раза я ее ударил в лицо кулаком. Она встала, надела платье. Я отвернулся, поворачиваюсь, а она уже бежит. Мне ее было не догнать, потому что я пьяный. Вообще в ноль был. Я пошел на пилораму, переоделся и уехал в Омск, - рассказывал задержанный полиции.

Да и задержать его удалось лишь через два дня после совершения преступления. Приехав в Омск, он прятался от правосудия на кладбище. Наверняка боявшийся очередного возвращения на зону.

По предъявленному обвинению Сергею Бояркину грозит до 20 лет лишения свободы.