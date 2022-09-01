В детских садах Советского округа Омска готовят к открытию новые ясельные группы

В Советском округе города Омска готовят к открытию несколько ясельных групп в детских садах №№ 4, 41, 77 и 345. В целом по Омску в рамках проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» в 2022 году в 16 дошкольных учреждениях города будут открыты 18 ясельных групп для самых маленьких омичей. Это более 360 дополнительных мест для детей до трёх лет.

Ремонт ясельной группы в детском саду №77 сегодня осмотрели родители детей, которые это осенью начнут здесь занятия. Депутат Омского городского Совета, член комитета по финансово-бюджетным вопросам Алексей Провозин рассказал, что депутатский корпус постоянно и ежегодно поддерживает выделение средств на открытие новых групп.

- В этом году на ясельные группы выделено 16,3 миллиона рублей. На эти средства проводится ремонт и оснащение помещений, - отметил Провозин.

В целом по городу, помимо Советского округа, новые ясли появятся в ещё в 11 детсадах № 3, 9, 14, 37, 90, 112, 122, 240, 291, 302, 329 и в школе № 161.

- У меня трое детей, и вышла на работу, потому что у бабушки сидят, а если бы не было возможности, то конечно бы сидела до трёх лет. Именно ясельные группы – это большое подспорье для родителей, это позволит пораньше занять ребёнка в детском саду, - рассказала омичка Евгения Лендель, чей малыш как раз пойдёт в новую группу.

По словам заведующей детского сада №77 Ларисы Мартин, сейчас рабочие уже завершили основные ремонтные работы. Помимо ремонта, денег хватило и на новое оборудование.

- На выделенные средства выполнен ремонт, закуплена техника, даже посудомоечная машина. Купили сантехнику, водонагреватель, мебель, посуду, новые кровати, новые стулья, - отметила Лариса Мартин.

В прошлом году в Омске новые ясельные группы открыли свои двери для воспитанников в детских садах № 8, 21, 38, 87, 160, 168, 195, 236, 281, 306, 319, 344, 379. На переоборудование помещений было выделено более 13 млн рублей.

Отметим, что в Омске в рамках «Народной программы» партии «Единая Россия» особое внимание уделяется строительству объектов социальной инфраструктуры. В этом году уже завершилось строительство пяти детских садов на 840 мест. В посёлке «Большие поля» и в микрорайоне «Прибрежный» строятся ещё два - на 140 и 260 мест соответственно.