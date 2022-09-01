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Общество1 сентября 2022 5:15

В Омске переписали закон о продаже алкоголя

Минимальное расстояние от границ социальных и образовательных учреждений составит 30 метров
Виктория КОВЕРНЕВА
Максимальное расстояние составляет 50 метров.

Максимальное расстояние составляет 50 метров.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Омска Сергей Шелест подписал Постановление, регулирующее минимальное расстояние продажи алкогольной продукции от жилых домов, социальных учреждений и других объектов.

- Теперь в постановлении отражены не вся масса объектов с графическими изображениями, а обозначена методика расчета расстояний от организаций и объектов, минимальные значения расстояния от организаций и объектов до границ прилегающих территорий, - поясняют в горадминистрации.

В департаменте экономической политики подчеркивают, что это упростит систему рассчетов, поскольку расстояния можно будет без лишней бюрократии перерасчитывать с учётом изменений местности.

Напомним, продажа алкоголя запрещена вблизи от образовательных учреждений, медицинских учреждений, вокзалов, аэропортов, боевых позиций воск, мест нахождения источников повышенной опасности и ряда других объектов. Минимальным расстоянием является 30 метров до обособленной территории. Максимальной – 50 метров, если таковая не имеется.

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