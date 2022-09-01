В Омске дети повредили еще один арт-объект с «Флоры»

Фото: паблик «Омск ВК» во «ВКонтакте»

Накануне в паблике «Омск ВК» в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован пост, автор которого сообщила об очередном инциденте с арт-объектом с выставки «Флора». В этот раз пострадала композиция «200 лет Омской области», установленная у Дворца культуры в Кировском округе.

Как рассказала омичка, арт-объект повредили дети. При этом она отметила, что их родители были рядом, но не попытались остановить своих чад.

- Конструкция не предназначена для спортивных игр и скалолазания. Монтаж производили своими силами: собрали, сварили укреппостамент. После выходных наблюдалась следующее: повреждение деревянного каркаса, металлической сетки, оторвано искусственное ковровое покрытие», - поделилась автор поста.

Напомним, ранее пострадали два других арт-объекта, перенесенных с закончившейся выставки. Среди них был и сайгак в Омской крепости, которого повредили пьяные жители города.