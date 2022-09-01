Дожди и аномально жаркая погода продержатся в Омской области до 3 сентября

Жара продержится в регионе до воскресенья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До 3 сентября в Омской области ожидаются дожди, грозы и град. Правда, все это будет сопровождаться аномально жаркой погодой. Прогноз на ближайшие несколько дней опубликовало Обь-Иртышское управление.

1 сентября по северу региона температура воздуха днем прогреется до +19°C. На основной территории области ожидается до +32°C. Ночью + 12...+ 17°C. Прогнозируются кратковременные дожди, возможны грозы и возникновение тумана. Ветер северный до 17 м/с.

В пятницу небольшой дождь и в отдельных районах туман будет сопровождаться жаркой дневной температурой до +33°C. Ночью + 8...+ 13°C. Ветер юго-восточный до 13 м/с.

3 сентября осадки сохранятся. Днем столбик термометра поднимется до +35°C, по северу до +24°C. В ночные часы возможно до +18°C. Ветер юго-западный, местами порывы до 20 м/с.