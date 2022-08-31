В Омской области следователи завершили расследование жуткого убийства в Кормиловском районе

Следственный комитет передал все материалы уголовного дела в суд

Накануне омские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего сельчанина. Его обвиняют в убийстве собственной дочери. Жуткая трагедия произошла ночью 1 февраля этого года в доме в деревне Кольцово, которая расположена в 70 километрах от Омска.

- По данным следствия, пьяный 38-летний обвиняемый лег спать. Однако спустя некоторое время он проснулся шума телевизора, который смотрела его малолетняя дочь, находившаяся рядом. Отец, будучи недовольным, тем, что малышка разбудила его, задушил ее, - рассказали в СК РФ по Омской области.

Вопли задыхающегося ребенка разбудили мать, которая сразу вызвала правоохранителей и скорую помощь. Однако к приезду врачей малышка скончалась.

Отметим, в настоящее время Следственный комитет передал все материалы уголовного дела в суд.