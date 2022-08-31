Омские элеваторы смогут принять почти пять миллионов тонн зерна

Уборочная кампания в регионе продолжается. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Более 4,7 млн тонн зерна смогут взять на хранения элеваторы Омской области. Об этом заявляет региональный минсельхоз.

Сейчас на территории области работает 34 элеватора и хлебоприемных предприятия. По оценкам специалистов ведомства, аграрии уже могут привозить урожай на очистку и сушку.

При этом, зернохранилища и склады объемом 2,9 млн тонн имеют и сами сельхозорганизации. Таким образом, заявленный губернатором Бурковым объем урожая зерновых точно вместится.

Напомним, в начале уборочной поры в своем телеграм-канале глава региона оценил урожайность зерновых в омском регионе на 3 млн тонн.