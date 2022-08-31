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Общество31 августа 2022 11:10

Омские элеваторы смогут принять почти пять миллионов тонн зерна

Это даже больше, чем запланировали собрать местные чиновники
Виктория КОВЕРНЕВА
Уборочная кампания в регионе продолжается.

Уборочная кампания в регионе продолжается.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Более 4,7 млн тонн зерна смогут взять на хранения элеваторы Омской области. Об этом заявляет региональный минсельхоз.

Сейчас на территории области работает 34 элеватора и хлебоприемных предприятия. По оценкам специалистов ведомства, аграрии уже могут привозить урожай на очистку и сушку.

При этом, зернохранилища и склады объемом 2,9 млн тонн имеют и сами сельхозорганизации. Таким образом, заявленный губернатором Бурковым объем урожая зерновых точно вместится.

Напомним, в начале уборочной поры в своем телеграм-канале глава региона оценил урожайность зерновых в омском регионе на 3 млн тонн.

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