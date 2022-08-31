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Происшествия31 августа 2022 10:55

Под Омском перевернулась фура груженая молоком

Пострадавших в ДТП зафиксировано не было
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: стоп-кадр видео «ЧП Омск»

Фото: стоп-кадр видео «ЧП Омск»

В районе села Верхний Карбуш Омского района перевернулась фура. Видео с места ДТП опубликовали очевидцы во Вконтакте.

Как сообщили «КП-Омск» в областной Госавтоинспекции, пострадавших в происшествии не зафиксировано. Большегруз был груженый молоком.

- Водитель не справился с управлением, - уточнили в пресс-службе ГИБДД по Омской области.

К слову, этот участок дороги действительно является опасным. Извилистая дорога, на которой многие водители вопреки дорожным знакам, пытаются пойти на обгон. Более пяти лет назад из-за опасного маневра в районе этого поселения погибла целая семья.

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