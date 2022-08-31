Омичу грозит до 8 лет за пьяную драку возле бара «Хмелек»

Фото: стоп-кадр УМВД России по Омской области

Пьяные разборки произошли на Левобережье Омска возле имеющего дурную славу кафе «Хмелек». Житель Ленинского округа был неплохо избит оппонентом.

- У 33-летнего жителя Ленинского округа врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и даже перелом основания черепа, - уточняют в региональном УМВД.

Конфликт произошел с другим посетителем кафе – 31-летним жителем Советского округа. Как говорят очевидцы, потерпевший был слишком пьян и вел себя развязно. Даже позволил себе оскорбить даму, за что и поплатился здоровьем.

Заступник, к слову, ранее не был судим, но теперь его ожидает до 8 лет лишения свободы.