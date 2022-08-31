Александр Артёмов: Донбасс никогда не сдастся фашистам

Напомним, что политик побывал в ЛНР накануне. По поручению руководства Омской области Александр Артёмов поздравил жителей города с Днем шахтера и 90-летием города Стаханов, а также проконтролировал прибытие особого гуманитарного груза, который был отправлен из Омска к 1 сентября для местных школьников.

- При подписании договора между губернатором Омской области Александром Бурковым и главой Стаханова Сергеем Жевлаковым мы договорились о том, что «Единая Россия» организует поставку гуманитарной помощи к началу учебного года. У нас была задача – сделать первоклассникам хорошие подарки. Сам Стаханов не был в зоне боевых действий, но это прифронтовой город: здесь неспокойно, они все эти годы живут в каком-то рваном режиме. 3-4 дня под обстрелами, затем несколько спокойных дней, и так постоянно, - пояснил спикер.

Изначально в Стаханове планировали начать учебный год в очной форме во всех 17 школах, однако обстрелы, произошедшие 26 августа, изменили эти планы. 1 сентября обучение начнется в дистанционном формате.

- В дальнейшем, по мере того, как боевые действия будут отодвигаться дальше от Стаханова, школы будут переходить на очный формат, - подчеркнул Александр Артёмов.

В гуманитарный груз общим весом 16,5 тонн вошли две тысячи новых книг для внеклассного чтения школьников самого разного возраста, около 30 тысяч рабочих тетрадей для обучения по основным программам, ручки, карандаши, фломастеры, краски. Также ребятам отправили спортивный инвентарь и форму – ведь секции и кружки в Стаханове до последнего времени не закрывали ни на один день, а продолжали заниматься.

- Всем 420 первоклассникам мы приготовили особые подарки – канцелярские наборы, рюкзаки и сладкие подарки. С последними помог коллектив птицефабрики «Иртышская». Несмотря на то, что предприятие с трудом восстанавливалось после эпидемии птичьего гриппа, они все равно твердо решили помочь и помогли, - подчеркнул заместитель председателя Заксобрания.

Политик осуждает скептические размышления некоторых сограждан о том, что помочь лучше самим россиянам, не распылять и так ограниченные средства бюджета.

- Мы не должны бросать в беде своих собратьев, когда они живут в сложнейших и тяжелейших условиях уже несколько лет. Вообще важно, чтобы веру в людей они не потеряли – это определяющая позиция, – акцентировал Артемов. – Это чувство локтя, сопричастности – оно сейчас самое важное. Вы, поймите, люди с 1991 года ждут, когда войдут в состав России. Сколько расстрелянных там было во время ВОВ, порядка 500 человек только расстреляли, шахтеров в шахтах. У жителей Стаханова генетическая память к нацизму. Они все это воспринимают с болью, они не понимают, почему сейчас некогда их соседи стреляют в них. Это просто фашисты. Донбасс никогда не сдастся фашистам. На самом деле, с одной стороны мы видим, как налаживается мирная жизнь, с другой – периодически прерывается вероломными ударами с украинской стороны, назвать украинской нельзя, просто фашисты. Потому что там очень чтят память тех, кто погиб во время Великой Отечественной Войны.

В ближайшее время Омская область возьмется за подготовку жилых и социальных объектов к холодному сезону. До наступления нулевых и минусовых температур нужно будет установить около 6000 окон и оконных рам, выдавленных взрывными волнами в период обстрелов из стен жилых домов и школ. Для установки стеклопакетов омские активисты привлекут к работе крупных подрядчиков из близ лежащих к республике регионов России, например, Ростовской области.

- Где-то сорвало крыши, их необходимо будет перестелить. Есть проблемы с вывозом мусора, поэтому Александром Бурковым принято решение выделить Стаханову два мусоровоза. Необходимо также обеспечить население водой: из-за обстрелов насосных станций пока коммунальные службы города закрывают только 40% от всей потребности, - завершил Артемов.