Омская полиция уничтожила свыше 60 килограммов наркотиков

Фото: пресс-служба УМВД по Омской области

Накануне сотрудники УНК УМВД России по Омской области уничтожили наркотические вещества, которые были изъяты в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего в печи сожжено более 62 кг подконтрольных веществ, из них: свыше 36 кг наркотики растительного происхождения, более 20 кг – сильнодействующие вещества, чуть более 6 кг – синтетические наркотики.

В числе сожженных оказались и улики, собранные следствием по уголовному делу в отношении банды, сбывавшей сильнодействующие вещества через сеть аптечных пунктов на территории города Омска. Фармацевты продавали без рецепта сильнодействующие вещества покупателями, в том числе наркозависимыми. Сбывали их без кассового чека и по цене, которая в несколько раз превышала установленную на данные препараты.

Кроме того, полицейские сожгли и вещественные доказательства по делу другой банды, участников которой признали виновными в выращивании думантравы. Семейный бизнес организовал омич, изготовление незаконной продукции он доверил матери и сестре. Еще шестеро сообщников занимались сбытом наркотиков среди своих знакомых.

Отметим, что были уничтожены и другие вещественные по делу семьи наркодельцов, в том числе упаковки для наркотиков.