Друг семьи и партнер по бизнесу обманул вдову товарища, отжав часть омской фирмы

В махинации участвовали пятеро омичей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Случай вопиющей нечеловечности произошел в Омск с наследниками строительного бизнеса. Вдову и дочь умершего руководителя фирмы обманули пятеро омичей во главе с партнером по бизнесу.

Зачинщиком оказался 39-летний друг семьи и совладелец стройфирмы. Когда-то он с бывшим товарищем управлял одним делом. Но после смерти партнера, делиться мужчина не захотел.

- Под видом оказания помощи новым владелицам провернул аферу, в которую вовлёк работников своей компании и той, где был соучредителем, - уточняют в УМВД России по Омской области.

Самым подлым оказалось то, что все договоры были уничтожены, а новые содержали иные реквизиты. Поэтому заказчики рассчитывались по открытым подрядам уже со второй фирмой. Со счета фирмы удалось вывести 19 млн рублей. Также аферист организовал хитроумный план, как забрать имеющуюся технику и инструменты.

- Он дал указание перекрасить использующееся в строительных и ремонтных работах оборудование, изменить инвентарные номера на дорогостоящих электроинструментах и технике, сменить таблички, содержащие данные о предыдущем собственнике, уничтожить инвентарные книги, - рассказывают в полиции.

Теперь все участники аферы пойдут под суд. На скамье подсудимых алчные омичи предстанут совсем скоро.