В Омске для пассажиров общественного транспорта на четыре месяца запускают акцию со скидкой по картам МИР и Карте жителя

Размер скидки составляет 9 рублей. Фото: Владимир Казионов.

Администрация города, муниципальное предприятие «Пассажирсервис», банк ВТБ и платежная система МИР анонсировали запуск первой в Омске социальной акции для пассажиров общественного транспорта: с 1 сентября и до конца 2022 года поездки по базовому тарифу станут дешевле на 7 рублей, если оплачивать их картой «Мир», загруженной в смартфон. Сэкономить 9 рублей можно при оплате Единой картой омича.

При этом неважно в каком автобусе вы едете - муниципальном, или пользуетесь услугами частного перевозчика. При расчете пластиковой картой МИР, мультифункциональной картой омича на базе ВТБ - ваша поездка в автобусе, троллейбусе, трамвае и маршрутном такси, оборудованных терминалами для приема бесконтактных карт, будет дешевле. Единую карту жителя также можно загрузить в мобильный платежный сервис. При этом размер скидки не изменится – за проезд по базовому тарифу спишется на 9 рублей меньше и при оплате «пластиком», и при оплате Картой омича, загруженной в смартфон. Скидка в размере 9 рублей отнимается от базовой цены, утвержденной перевозчиком.

- Чтобы расплатиться смартфоном, необходимо загрузить карту МИР в одно из приложений – Mir Pay или Samsung Pay. Платежные сервисы работают на гаджетах с операционной системой Android, а сам телефон должен поддерживать NFC-функцию. Регистрация в приложении занимает около минуты, и после загрузки карты в Pay-сервис можно сразу оплачивать проезд со скидкой, - сообщила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы Мария Точилова.

Спикеры уверены, что за мультикартами - будущее. Со временем кроме ВТБ, на этот рынок придут другие банки. Фото: Владимир Казионов.

Из расчета, что ежедневно омич совершает две поездки - например, на учебу или на работу - туда и обратно, сэкономить получится около 2160 рублей за весь период действия акции.

- Проект позволяет улучшить качество предоставляемых услуг и внедрять новые цифровые решения. Кроме того, региональная власть приветствует и поддерживает социальный аспект реализуемого проекта платежной системой МИР. Подобные акции стимулируют переход населения на электронный формат услуг, - отметил первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков.

- Единая карта Омска – современный технологичный инструмент, благодаря которому горожане уже сейчас могут быстро решать повседневные финансовые задачи, а также получать социальные услуги в удобном формате. С конца мая в отделениях ВТБ такие карты оформили уже порядка пяти тысяч омичей, и мы уверены, что акция на транспорте станет для них приятным дополнением к широкому перечню преимуществ карты жителя. Сегодня владельцы единой карты могут стать участниками бесплатной программы лояльности ВТБ, оплачивать услуги ЖКХ без комиссии, получать повышенный кешбэк от партнеров проекта, а также пользоваться рядом других преференций», - отметил управляющий директор по розничному бизнесу банка ВТБ по Омской области Руслан Деев.

С полными правилами акции можно ознакомиться на сайте https://privetmir.ru/transport/ и в мобильном приложении «Привет, Мир!».

Единая карта персонифицирована, рассчитаться ей можно только за себя. Фото: Владимир Казионов.

- Мы внедряем новый проект с целью повышения эффективности, доступности и качества услуг на основе современных информационных ресурсов. Администрация города всецело поддерживает любые социально-значимые инициативы, позволяющие омичам комфортно использовать городскую инфраструктуру и чувствовать заботу властей, - рассказал заместитель мэра города Омска Владимир Куприянов.

Узнать, как подключить свою карту МИР к мобильным Pay-сервисам, можно на сайте www.mironline.ru (Mir Pay, Samsung Pay) или обратившись в банк, выпустивший карту.

- Я уверен, что внедрение этого проекта позволит значительно увеличить число пассажиров, которые начнут пользоваться муниципальным транспортом. Выбирая в качестве средства передвижения муниципальный транспорт, омичи выбирают комфорт и качественный сервис. С приобретением новой техники – троллейбусов, автобусов, трамваев, пассажиропоток увеличился. Омичи и гости города все чаще выбирают комфортные и безопасные поездки на муниципальном транспорте, - добавил директор муниципального предприятия Омска «Электрический транспорт» Сергей Фролов.

Сергей Фролов уверен, что со временем город перейдет на бесконтактную систему оплаты. Фото: Владимир Казионов.

Сегодня в регионе выдано свыше 1,5 млн карт национальной платежной системы МИР и 4500 Единых карт омича.

Транспортные акции российской платежной системы одновременно стартовали в 15 регионах страны. О том, какие скидки по карте МИР, загруженной в смартфон, действуют в других городах и как воспользоваться предложением можно узнать на сайте www.privetmir.ru.

В случае, если оплата списалась без скидки, или других технических неполадках, пассажиров просят обращаться с заявлениями в МП «Пассажирсервис». Кроме того, при передвижении на маршрутах частных перевозчиков вам не имеют право отказать в скидке: в администрации уверяют, что разница будет компенсирована владельцам коммерческих направлений в полном объеме.

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