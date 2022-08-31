Разрушающийся тротуар в Советском парке в Омске отремонтируют в сентябре

Фото: паблик «Омск.Live» во «ВКонтакте»

В советском парке, реконструкцию которого закончили в прошлом году, разрушается тротуар и плывет плитка. Отметим, что строительные работы были выполнены на деньги, полученные в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

Сообщение о плачевном состоянии инфраструктуры в парке появилось в паблике «Омск.Live» во «ВКонтакте». На фотографиях, которыми поделились омичи, видно, что плиточный тротуар обрушился рядом с входом. Кроме того, сами колонны входной группы также не в лучшем состоянии - они выцвели.

Жители города сделали предположение, что при реконструкции Советского парка имела место коррупция, поэтому чиновники приняли некачественные работы и ввели его в эксплуатацию.

В мэрии оперативно отреагировали на сообщения омичей и заявили, что тротуар будет восстановлен подрядчиком, который занимался реконструкцией парка.

- На этом участке была проведена проверка, приглашён подрядчик ООО «А-Лига», который ранее провел некачественные работы. Именно они привели к такому плачевному результату. В рамках гарантийных обязательств подрядчик заменит плитку и восстановит пешеходный тротуар в срок до 12 сентября текущего года», - рассказали в ведомстве.

Добавим, реконструкцию парка курировала экс-мэр Омска Оксана Фадина.