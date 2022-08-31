«Папа говорил, что я замерзну насмерть»: уроженка Индонезии приехала в Омск изучать агрохимию

Фото: из архива Омского ГАУ.

В августе, пройдя семимесячные подготовительные курсы русского языка, в Омский ГАУ поступила выпускница Университета Мухаммадии в Джокьякарте Рифни Априноер. Она поступила в магистратуру и будет изучать агрохимию и агропочвоведение. Мы побеседовали с Рифни и выяснили, что сподвигло её на учёбу в России и каковы её первые впечатления.

- Рифни, не могла бы ты рассказать немного о своём городе и семье?

- Я живу в небольшом городе Танджунгпандан на острове Белитунг, это недалеко от Южной Суматры. Очень красивое место, известное своими лесами и пляжами, привлекающими туристов. Мой университет располагается на другом острове, но туда периодически ходят паромы. У меня есть родная и двоюродная сестры и, конечно, мама с папой.

-Как родные и друзья восприняли твою идею учиться в России?

- О, они были шокированы, как и я сама, когда узнала, что выиграла стипендию на обучение в далекой Сибири (улыбается). До последнего не верила, что пройду отбор, боялась, что недостаточно талантлива. Я первая в семье, кто получил высшее образование и, конечно, никто из нас не учился за рубежом. Папа был против поездки, он очень боялся отправлять меня так далеко и говорил, что я там замерзну насмерть, но мы с мамой уговорили его отпустить меня. Мама всегда поддерживает меня во всём, а учиться за границей - моя давняя мечта. Кстати, младшая сестра сейчас учится в университете, и глядя на меня, она тоже захотела в будущем приехать сюда. Я постоянно отправляю родным фото и видео из России, мы регулярно созваниваемся и подолгу общаемся.

-А почему ты выбрала Россию?

- Впервые мечта поехать учиться в другую страну посетила меня в 6 лет после просмотра какого-то фильма. А года четыре назад я наткнулась на тикток-канал, где парень с девушкой из России на английском рассказывали о своей жизни, показывали русскую природу.

Я подавала заявки на несколько международных стипендиальных программ в разные страны, очень хотела уехать учиться. Первый ответ пришел из России. Я подумала, что это знак свыше и немедленно решилась на поездку.

- Были, наверное, какие-то стереотипы о нашей стране, возможно, ты интересовалась российской культурой?

- Да, стереотипы были, ещё какие! В Индонезии мало кто может рассказать о России. У нас очень популярен мультик «Маша и медведь», дети постоянно смотрят его прямо на русском, с субтитрами и ещё повсюду продают одежду с принтами этих персонажей. Так вот, я всерьез верила, что тут действительно медведи живут рядом с людьми и очень боялась. А ещё я слышала о странной российской традиции нырять в прорубь зимой и не понимала, зачем так делать, это же очень холодно. Кстати, насчет отношения друзей к моей поездке. Когда я уезжала, они пожелали мне подружиться с Машей и медведем (смеется). Не до конца уверена, что это была шутка.

Фото: из архива Омского ГАУ.

- А твоё решение изучать агрохимию как-то связано с увлечениями или, может, с профессией родителей?

- В Индонезии я изучала агротехнологии, и диплом писала по технологиям компостирования. Я искала разные программы обучения здесь, и агрохимия подошла лучше других.

- Чтобы учиться у нас, тебе пришлось пройти подготовительные курсы русского языка в другом университете в Башкирии. Трудно было учить русский с нуля?

- Очень тяжело. Грамматика - самая трудная его часть, все эти совершенные и несовершенные виды глаголов, окончания... Нелегко понять, когда надо обращаться на «ты» и «вы». Я пока путаюсь и не очень хорошо говорю сама, но неплохо понимаю, когда со мной говорят медленно. Кстати, у нас в Индонезии у людей в основном нет фамилий, за исключением жителей некоторых регионов. Рифни Априноер - это вообще-то моё полное имя, но когда я заполняла документы для учебы в России, мне сказали, что фамилия здесь обязательна, так что пришлось «придумать» её.

- Расскажи немного о своих хобби. Появились ли какие-то новые увлечения в России?

- Очень люблю читать, а в России начала читать комиксы без перевода. Пока плохо знаю язык, чтобы читать более серьезные и длинные книги, а на комиксах тренируюсь. Мне очень важно как можно скорее научиться разговаривать, чтобы комфортней было на лекциях и семинарах.

- Что самое трудное и непривычное в жизни здесь?

- Климат, безусловно. В Уфу я приехала в январе, было очень холодно, наверное, минус 20. Я вышла из аэропорта и, как могла, закуталась во всю свою одежду. Привыкнуть тяжело: у нас же не бывает снега, и температура обычно круглый год держится выше +25 по Цельсию. В Индонезии всего два сезона: шесть месяцев идут дожди, а шесть месяцев стоит жара, но температура всегда комфортная, такой зимы, как у вас, нет.

- Тебе довелось побывать уже в двух наших городах, Уфе и Омске. Каковы впечатления от них, где понравилось больше?

- Пока сложно сравнивать, оба по-своему интересны. Кажется, в Омске ещё холоднее... Спасибо за экскурсию с переводом по городу, которую организовали для меня от университета, буду рада потом ещё погулять со студентами и попрактиковать свой русский. Уже удалось побывать и в центре города, и на экспериментальных полях, и в ботаническом саду, и в университетских теплицах.

- Когда отучишься в магистратуре, планируешь ли заниматься образованием и наукой дальше?

- Через два года мне нужно будет вернуться домой, поработать какое-то время. Потом я бы не отказалась получить PhD, пока не знаю, где именно. Возможно, снова в Омске. Вполне может быть, что сестра пойдет по моим стопам и тоже прилетит в Россию.

Интервью подготовил Денис Серебренников, переводчик отдела международных связей.