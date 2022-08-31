Убийце собаки в Исилькуле дали 1,4 года колонии в Омске

Наконец-то за истязания животных будут справедливо наказывать живодеров. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Омской области суды наконец-то стали по всей строгости закона наказывать живодеров. 51-летнего жителя города Исилькуля посадили на 1,4 года за убийство соседского пса.

Всё произошло весной этого года. Раздраженному рецидивисту, который буквально год назад покинул места не столь отдаленные, вывел из себя лай соседского сторожевого пса. Он взял кастрюлю и забил его до смерти. Хозяйки животного на тот момент не было дома, зато свидетелем истязаний стала другая соседка, она-то и сдала бессердечного исилькульца.

- От полученных телесных повреждений собака скончалась спустя непродолжительное время. Вину в совершении преступления подсудимый признал в полном объеме, - уточняет областная прокуратура.

К слову, это уже не первое суровое наказание с отбыванием срока в колонии. После инцидента со щенком даламатинца в 2021 году, которого с третьего этажа скинул житель Октябрьского округа, пошла волна «посадок». Это дело стало прецедентом, тогда впервые за 10 лет живодера осудили на 7 месяцев колонии, а не дали типичный условный срок.