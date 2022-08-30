«Спасать жизни детей - это счастье»: омский неонатолог Елена Жаркова рассказала почему выбрала столь сложную специальность

Фото: Минздрав Омской области

В областном перинатальном центре доктор Жаркова работает уже 18 лет - после окончания в 2004 году клинической интернатуры ОмГМУ. Признается: при выборе профессии других вариантов не рассматривала.

- Сколько себя помню, всегда хотела быть врачом. Я считаю, что это самая необходимая и благородная профессия. Стремление помогать и лечить людей передалось мне от мамы. Она по профессии инженер, но всегда мечтала быть врачом, очень жалела, что не пошла в медицинский. Можно сказать, я воплотила ее мечту. А вообще мне всегда казалось, что быть полезным и нужным - это очень важно. Поэтому всегда мечтала быть врачом. Это счастье - спасать жизни и здоровье детей. Тем более в современном мире, столько болезней, которые становятся опасней и устойчивей. Но благодаря врачам людям удается победить недуг и стать здоровыми. Мне нравится помогать людям, быть нужной, а в ответ видеть благодарные лица своих пациентов.

Не было сомнений и при выборе специализации. Путь Елены Жарковой в медицине начался еще до поступления в медицинский ВУЗ. В 1994 году она окончила Республиканский медицинский колледж (колледж ОмГМУ), отделение лабораторной диагностики. Работала фельдшером-лаборантом в родильном доме №6. Там и поняла, что дальнейшая деятельность может быть связана только с родильным домом.

- Работая в родильном доме, я поняла насколько сложная и ответственная работа у неонатологов. А так как по жизни у меня получается, что чем сложнее, тем интереснее, то и другой специализации я выбрать просто не могла.

За то, что выбрала спасать детские жизни и делает это постоянно, доктору благодарны уже пожалуй, тысячи человек - пациенты (многие из них уже выросли) и их родители, однажды доверившие Елене Жарковой и всей команде перинатального центра ОКБ самое дорогое - жизнь и здоровье своего малыша. Высоко оценило работу омского неонатолога и жюри Всероссийского конкурса врачей - 2022. У Елены Жарковой - первое место в номинации “Лучший неонатолог”.

- Это очень приятно! Особенно такая награда, которую я получила. Очень высокая для меня награда. Это не только моя победа, это, честно говоря, победа всего нашего профессионального коллектива. Вообще безумно рады, что нас так высоко оценили на федеральном уровне - работу нашего учреждения, работу нашего региона. Очень благодарна руководству ОКБ за честь участвовать в такого рода конкурсе, - делится эмоциями Елена Жаркова.

При этом особых профессиональных секретов - как хорошо справляться с работой - у Елены Жарковой нет.

- Я просто люблю свою работу, с душой, удовольствием ее выполняю. Работать неонатологом очень интересно. Каждый пациент - как новая книга, которую открываешь и ее интересно познать. Каждый новорожденный рождается со своим характером. И вообще рождение новой жизни - это чудо.