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Происшествия30 августа 2022 10:45

Четыре года аферы: банду из Омска обвиняют в обналичивании маткапитала на 83 млн рублей

ОПГ за пять лет удалось совершить 229 преступлений
Виктория КОВЕРНЕВА
Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд.

Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение 18 участникам преступной группировки по обналичивании маткапитала. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все эти люди входили в преступный сговор с 2011 по 2015 годы. Они подыскивали нуждающихся матерей и выводили деньги через покупку недвижимого имущества ненадлежащего качества.

- Фактически приобретаемое по договорам жилье находилось в непригодном для проживания состоянии, а земельные участки – без каких-либо коммуникаций, - уточняют прокуроры.

Еще одной преступной схемой в 2014 году было оформление свидетельств о рождении детей. Здесь также подбирались жертвы, которые нуждались в легком заработке.

- В 2014 году указанная организованная группа объединилась с другой преступной группой, члены которой подыскивали женщин, не имеющих детей, которые за небольшое вознаграждение заявляли в органах ЗАГС о рождении детей вне медицинского учреждения, - приводятся подробности.

Поймали аферистов лишь в 2015 году, к тому моменту им удалось обналичить 83 млн рублей и совершить 229 преступлений. В рамках следствия на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 37 млн рублей. Теперь рассмотрением громкого уголовного дела займется Центральный районный суд.

ЧППроисшествия: КРИМИНАЛ