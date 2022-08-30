Четыре года аферы: банду из Омска обвиняют в обналичивании маткапитала на 83 млн рублей

Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура утвердила обвинительное заключение 18 участникам преступной группировки по обналичивании маткапитала. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Все эти люди входили в преступный сговор с 2011 по 2015 годы. Они подыскивали нуждающихся матерей и выводили деньги через покупку недвижимого имущества ненадлежащего качества.

- Фактически приобретаемое по договорам жилье находилось в непригодном для проживания состоянии, а земельные участки – без каких-либо коммуникаций, - уточняют прокуроры.

Еще одной преступной схемой в 2014 году было оформление свидетельств о рождении детей. Здесь также подбирались жертвы, которые нуждались в легком заработке.

- В 2014 году указанная организованная группа объединилась с другой преступной группой, члены которой подыскивали женщин, не имеющих детей, которые за небольшое вознаграждение заявляли в органах ЗАГС о рождении детей вне медицинского учреждения, - приводятся подробности.

Поймали аферистов лишь в 2015 году, к тому моменту им удалось обналичить 83 млн рублей и совершить 229 преступлений. В рамках следствия на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 37 млн рублей. Теперь рассмотрением громкого уголовного дела займется Центральный районный суд.