«Конфеты пообещал купить»: насильник 9-летней девочки рассказал подробности истязаний под Омском

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

Два дня спустя омская полиция задержала подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки в поселке Новоомском Омского района. Истязатель Сергей Бояркин признался в содеянном и рассказал подробности знакомства с потерпевшей.

Как оказалось, встретил он малышку возле цветочного магазина. Там и завязался разговор, предлогом которого стали конфеты.

- Встретил у магазина в Новоомском. Три дня назад. Конфеты пообещал купить. Коробку, - рассказывает задержанный.

Продавца в магазине не оказалось и новый знакомый повел ребенка в сторону пилорамы, на которой работал последние два месяца.

- До самой пилорамы не дошли, так как там работают. Три раза ударил ее в лицо кулаком. После этого я встал, она встала, одела платье. Я отвернулся, она уже бежит. Мне ее уже не догнать, потому что я пьяный, - цитирует подозреваемого «Город55».

После содеянного он пошел на лесопилку, переоделся и поехал в Омск. От правоохранительных органов он несколько дней скрывался на кладбище. К слову, он уже был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и угрозу убийством.

Напомним, зверское преступление произошло в воскресенье, 28 августа. С заявлением об изнасиловании ребенка в полицию обратился фельдшер скорой помощи. На тот момент было известно, что над школьницей надругался подозреваемый 46-летний Сергей Бояркин. Также бытовала версия, что от смерти ребенка спас 52-летний мужчина, порезавший по проселочной дороге. Он и отвез девочку к медикам.