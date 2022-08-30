Бурков заявил, что омичи главные заказчики благоустройства Левобережья

Рабочий объезд по Кировскому округу. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Омска Сергей Шелест завершили рабочий объезд Кировского округа. Руководители проинспектировали строящиеся объекты, а также учреждения образования и благоустраиваемые места отдыха.

Как отметил глава региона, по выполненным работам сразу видно, что выделяемые федеральным центром деньги идут на развитие комфортной жизни в регионе.

- Да, мы выделяем деньги из бюджета, но важно направить их туда, где люди более активно работают, где есть представители в лице депутатов, общественников, которые в связке работают с администрацией города. Тогда деньги доходят именно по назначению, - туда, где это людям нужно, а не чиновникам. Мне, как руководителю региона, важно ещё насколько качественно проводятся ремонты дорог, внутридворовых территорий, благоустройство, - подчеркнул Александр Бурков.

Руководитель также подчеркнул, что самый молодой округ города не должен превратиться в каменные джунгли, поэтому к его благоустройству нужно подходить с умом.

Благоустройство Левобережья. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Сегодня так важна связка общественных организаций и депутатов, связка с бизнесом, чтобы спальные кварталы не просто застраивалась, а были территории для отдыха, занятий спортом, дополнительным образованием, культурой, творчеством. Это ключевое, - пояснил губернатор.

Сейчас на Левобережье готовится к открытию технопарк «Кванториум», размещенный на базе школы №151. Подобные классы для будущих ребят с техническим складом ума будут постепенно появляться во всех образовательных учреждениях.

Решается вопрос и с освещением проездов к школам и детсадам. В Кировском округе остаются еще такие организации, к которым не протянуты линии наружного освещения. Но этот вопрос по просьбе правительства оперативно решает АО «Омскэлектро».

– В результате обследования выявлено, что по адресу ул. Дмитриева д.15/2 подход к школе №151 линия наружного освещения в нерабочем состоянии, 16 августа восстановлены две опоры и два светильника. Также выявлено, что подход к гимназии №140 недостаточно освещен, работы по установке дополнительного светильника запланированы на 30 августа, – сообщила Светлана Хиневич, АО «Омскэлектро».

Завершающим этапом рабочей поездки главы региона по Левобережью стало посещение сквера на улице Мельничной. В 2014 году здесь было высажено 500 деревьев. Кроме того, были обновлены дорожно-пешеходная сеть и элементы оформления, засеян газон. Так сквер поселка Нефтебаза стал центром для организации досуговых мероприятий для жителей микрорайона.

Встреча с общественниками. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

– Сегодня это фактически единственная площадка в микрорайоне, где можно проводить праздничные мероприятия. И она пользуется большой популярностью. На день молодежи здесь собралось несколько тысяч кировчан. Но территория, безусловно, нуждается в развитии, – отметил президент общественной организации «Местные жители» Таймас Абдуалинов.