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Общество30 августа 2022 9:40

Бурков заявил, что омичи главные заказчики благоустройства Левобережья

Глава региона уверен, что выделяемые деньги идут на благо жителей
Виктория КОВЕРНЕВА
Рабочий объезд по Кировскому округу.

Рабочий объезд по Кировскому округу.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Омска Сергей Шелест завершили рабочий объезд Кировского округа. Руководители проинспектировали строящиеся объекты, а также учреждения образования и благоустраиваемые места отдыха.

Как отметил глава региона, по выполненным работам сразу видно, что выделяемые федеральным центром деньги идут на развитие комфортной жизни в регионе.

- Да, мы выделяем деньги из бюджета, но важно направить их туда, где люди более активно работают, где есть представители в лице депутатов, общественников, которые в связке работают с администрацией города. Тогда деньги доходят именно по назначению, - туда, где это людям нужно, а не чиновникам. Мне, как руководителю региона, важно ещё насколько качественно проводятся ремонты дорог, внутридворовых территорий, благоустройство, - подчеркнул Александр Бурков.

Руководитель также подчеркнул, что самый молодой округ города не должен превратиться в каменные джунгли, поэтому к его благоустройству нужно подходить с умом.

Благоустройство Левобережья.

Благоустройство Левобережья.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Сегодня так важна связка общественных организаций и депутатов, связка с бизнесом, чтобы спальные кварталы не просто застраивалась, а были территории для отдыха, занятий спортом, дополнительным образованием, культурой, творчеством. Это ключевое, - пояснил губернатор.

Сейчас на Левобережье готовится к открытию технопарк «Кванториум», размещенный на базе школы №151. Подобные классы для будущих ребят с техническим складом ума будут постепенно появляться во всех образовательных учреждениях.

Решается вопрос и с освещением проездов к школам и детсадам. В Кировском округе остаются еще такие организации, к которым не протянуты линии наружного освещения. Но этот вопрос по просьбе правительства оперативно решает АО «Омскэлектро».

– В результате обследования выявлено, что по адресу ул. Дмитриева д.15/2 подход к школе №151 линия наружного освещения в нерабочем состоянии, 16 августа восстановлены две опоры и два светильника. Также выявлено, что подход к гимназии №140 недостаточно освещен, работы по установке дополнительного светильника запланированы на 30 августа, – сообщила Светлана Хиневич, АО «Омскэлектро».

Завершающим этапом рабочей поездки главы региона по Левобережью стало посещение сквера на улице Мельничной. В 2014 году здесь было высажено 500 деревьев. Кроме того, были обновлены дорожно-пешеходная сеть и элементы оформления, засеян газон. Так сквер поселка Нефтебаза стал центром для организации досуговых мероприятий для жителей микрорайона.

Встреча с общественниками.

Встреча с общественниками.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

– Сегодня это фактически единственная площадка в микрорайоне, где можно проводить праздничные мероприятия. И она пользуется большой популярностью. На день молодежи здесь собралось несколько тысяч кировчан. Но территория, безусловно, нуждается в развитии, – отметил президент общественной организации «Местные жители» Таймас Абдуалинов.

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