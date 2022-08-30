Левый берег Омска планируют сделать новым центром города

Сегодня омское Левобережье сегодня – динамично развивающая часть города, считают власти. Это основная строительная площадка мегаполиса, где возводятся по современным стандартам новые жилые микрорайоны, стремительно растёт численность жителей.

А в рамках федерального проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» недавно введена в эксплуатацию широкополосная дорога-дублер улицы 70 лет Октября. На Левобережье разрабатываются новые троллейбусные маршруты. В сентябре откроют ледовый дворец «G-Drive Арена». Кроме этого, в жилых кварталах обустраиваются новые скверы и спортивные площадки. Создание такой инфраструктуры в рамках «Народной программы» поддерживает партия.

И сегодня Губернатор Александр Бурков совместно с мэром Омска Сергеем Шелестом проверяет ход работ по приоритетным федеральным программам и национальным проектам, а также оценивает общую обстановку на местах.

3-я Енисейская

Рабочий визит в Кировский округ начался с посещения спортплощадки. Мультифункциональная спортплощадка для игровых видом спорта была установлена при содействии общественного движения «Мой Омск» во дворе дома 32/2 на улице 3-я Енисейская в 2020 году за 200 000 рублей. Деньги были выделены из городской казны. Подрядчиком выступило бюджетное учреждение «Спортивный Город». По проекту установили ворота для мини-футбола и металлическое ограждение.

Также, по многочисленным просьбам жителей, были выполнены дополнительные работы по замене деревянных лестниц на металлические на подходах к остановке общественного транспорта «3-я Енисейская» и на спуске от остановки «микрорайон Авангард» до поселка Большая Островка.

В дальнейших планах общественного движения «Мой Омск», как сообщил губернатору Буркову лидер движения Андрей Чаплак, - вместе с жителями микрорайона создать новое экопространство на берегу реки Замарайки рядом с жилыми домами. Сейчас это заброшенный водоем, но при этом здесь гнездятся утки и водится рыба. Поэтому берег собираются очистить и обустроить пешеходную зону, установить лавочки, тем самым организовать для жителей 11-го микрорайона цивилизованное пространство отдыха.

- Многоквартирная застройка постепенно вытесняет частный сектор. Уникальность нашего микрорайона в том, что это, по сути, въездные ворота на левый берег и его внешний вид определяет облик всей территории. А ещё здесь уникальное сочетание многоэтажной застройки и уголка дикой живой природы в старице реки Замарайки. Есть очень большое желание привести это место в соответствующий вид, как было сделано в своё время в Птичьей гавани. Организовать здесь общественное пространство, где можно выйти погулять, отдохнуть. Потому что это практически единственный микрорайон, который обделён этим и не имеет своего такого пространства, - рассказал Губернатору сопредседатель общественного движения «Мой Омск» Андрей Чаплак.

- Вижу у вас проработана карта развития всей территории застройки микрорайона. Это уже полноценная стратегия благоустройства и развития инфраструктуры на несколько лет вперёд. Самое ценное в ней, что она учитывает наказы и пожелания жителей, - поддержал инициативу губернатор.

10-й микрорайон

В другом - 10-м - микрорайоне комплексное благоустройство планомерно ведется с 2016 года. Площадка располагается в большом жилом массиве – в границах улицы 70 лет Октября, бульвара Архитекторов, улицы Крупской и Дмитриева. Рядом – ледовая арена имени Киселева. Благоустройство проводилось в две очереди с общим объемом финансирования более 25 млн рублей.

На первом этапе обновлено наружное освещение, закуплены малые архитектурные формы и крупномерные деревья, расширены и выложены плиткой тротуары, построены пешеходные дорожки. В 2017 году сделана велосипедная дорожка, заасфальтирован проезд, а также выполнено озеленение и благоустройство сквера с установкой парковых скамеек. В текущем году частью общего благоустройства территории стали работы в одном из дворов микрорайона – дома № 10/3 по улице 70 лет Октября: заменили бордюрный камень, обустроен тротуар, заасфальтирован проезд и подходы к подъездам. На придомовых площадках предусмотрены детские игровые комплексы, штанги для волейбольных сеток, в пешеходных зонах - скамейки и урны, есть даже площадки для выгула собак. Для дальнейшего развития инфраструктуры планируется привлекать частных инвесторов и местный бизнес.

– Микрорайоны нового Левобережья – это по сути город в городе. Здесь проживают сотни тысяч омичей. И судя по темпам застройки, будет еще больше. Согласно генеральному плану, по которому Омск развивался в последние годы, Левобережье должно было в будущем стать центром города с большим количеством жилых и административных зданий. Генеральный план поменялся, но округ остается территорией интенсивного развития. Именно поэтому здесь необходимо создавать не только новые микрорайоны, но и спортивные объекты, новые парки и скверы. Что касается 10-го микрорайона, то мы рассчитываем на продолжение его развития. В этом году жители активно голосовали за реализацию третьей очереди благоустройства. Надеемся, что в следующем строительном сезоне будет возможность выделить финансирование и наши планы по обновлению облика территории воплотятся в жизнь, - считает депутат Омского городского Сергей Грушичев.

Еще 40 троллейбусов

Также в Кировском округе продолжается реконструкция автомагистралей. Сегодня идут масштабные работы на дороге по улице Крупской от улицы Перелета до улицы Лукашевича. Цена контракта составляет 227,87 млн рублей. До конца сентября работы должны быть завершены. Проводится расширение проезжей части до 4-х полос с устройством разделительной полосы, будет обустроено двустороннее освещение проезжей части, тротуар и велосипедная дорожка. Что особенно важно, по этой дороге будут проложены новые троллейбусные маршруты.

- Запускать будем три маршрута №5, №7 и №10 - пояснил Александру Буркову директор МП Омска «Электрический транспорт» Сергей Фролов.

Отметим, что Омск получил федеральный кредит в размере 3,9 млрд. рублей на развитие инфраструктуры Левого берега, в том числе на строительство 10,5 км контактной троллейбусной сети, приобретение новых троллейбусов, строительство тяговых подстанций, реконструкцию троллейбусного депо на улице Ватутина. Недавно в Омск прибыла первая партия из девяти троллейбусов. Планируется приобретение еще около 40.

– На Левобережье до конца 2024 года появится три новых троллейбусных маршрута, что существенно улучшит транспортное обеспечение омичей. Новая троллейбусная контактная сеть пройдет от ТЦ «Мега» и с микрорайона «Зеленая река» по улицам Крупской, Комарова, Перелета, бульвару Архитекторов. На новых троллейбусах омичи смогут ездить к новой «G-Drive Арене». Маршруты соединят левый и правый берега нашего города, – рассказал Фролов. – Мы уже получили первую партию троллейбусов модели «Адмирал». Та же модель, что была приобретена в 2020 и 2021 годах в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Троллейбусы положительно зарекомендовали себя. Это современная низкопольная модель, в которой для комфорта пассажиров установлены кондиционеры и USB-разъемы для зарядки техники, имеется бесплатный Wi-Fi. Уверен, что приобретение именно этой модели троллейбусов положительно скажется на дальнейшем развитии троллейбусного движения в нашем городе.