За вырубку леса на миллион рублей омича приговорили почти к двум годам тюрьмы и полной выплате ущерба

Житель Называевска вырубил леса на 1 млн рублей. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Называевский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу о незаконной вырубке омского леса с ущербом на 1 миллион рублей. Дело было расследовано СО ОМВД России по Называевскому району, заведено по материалам УФСБ России по Омской области.

- В мае 2021 года фигурант уголовного дела с целью извлечения материальной выгоды, не имея соответствующих документов, находясь в Называевском лесничестве Омской области, осуществил незаконную вырубку деревьев берёзы. Согласно заключению эксперта данная незаконно вырубленная древесина относится к категории «Защитные леса» и является природным объектом, имеющим особо ценное значение. В результате преступных действий лесному фонду РФ в лице Главного управления лесного хозяйства Омской области фигурантом был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 1 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе ФСБ России по Омской области.

Суд признал обвиняемого виновным. Ему назначено наказание в виде одного года девяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима и лишения права заниматься рубкой лесных насаждений на один год шесть месяцев.

Также по решению Называевского районного суда Омской области фигурант обязан возместить причиненный Главному управлению лесного хозяйства Омской области ущерб в размере 1 миллион и 16 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Омичи срубили 203 дерева на 5 миллионов рублей

Банде предстоит отсидеть крупные сроки и возместить ущерб (подробнее...)