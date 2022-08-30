«Газпром межрегионгаз Омск» и правительство Омской области подписали график погашения задолженности за газ ТСО в 2022 году

Согласно графику, на 1 января 2023 года 49 теплоснабжающих организаций обязаны сократить задолженность до 784 млн рублей (в том числе крупнейший дебитор МП г. Омска «Тепловая компания» – до 399 млн рублей) и в полном объеме оплачивать текущее газопотребление. По оперативным данным на 1 августа 2022 задолженность ТСО составляет 1,4 млрд рублей.

Контроль за исполнением графика теплоснабжающими организациями ведет «Газпром межрегионгаз Омск» и правительство Омской области: динамика платежей и меры для снижения задолженности обсуждаются на заседаниях межведомственной комиссии и совещаниях по подготовке к отопительному сезону.

- График расчетов за 2021 год теплоснабжающие организации не исполнили на сумму 177 млн рублей. В частности, МП города Омска «Тепловая компания» не доплатила 88 млн рублей. В текущем году нарушение графика платежей не исключает применения крайних мер к проблемным ТСО, – отметил заместитель генеральный директор по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Антон Сеньков.