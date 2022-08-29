Омское лесхозяйство опубликовало снимок «золотой осени»

Фото: управление лесного хозяйства Омской области

Снимок «золотой осени» опубликовало омское управление лесного хозяйства. Необыкновенные кадры были сняты с высоты самолета.

Пшеничные поля вкупе с золотой листвой осеннего леса передают незабываемую атмосферу чистой и нетронутой природы.

К слову, такие снимки получаются в рабочей обстановке. С высоты птичьего полета ведется авиапатруль пожарной обстановки в лесах региона. Также за ситуацией следят из космоса.

- Космомониторинг позволяет видеть все термоточки в режиме реального времени и оперативно приступать к ликвидации лесных пожаров. Если пожар действует в зоне авиационной охраны лесов, то для его подтверждения используются легкомоторные самолеты, - пояснила начальник отдела управления лесхоза Инна Вдовина.

К слову, в Омской области авиационный мониторинг пожарной опасности ведется на территории Тюкалинского, Усть-Ишимского, Седельниковского, Крутинского, Большеуковского, Тевризского, Знаменского, Тарского, Большереченского, Муромцевского, Колосовского, Саргатского, Называевского, Любинского, Горьковского и Нижнеомского районов. За счет этого в 2022 году обнаружено 229 возгораний.