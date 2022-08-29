При поддержке ОНПЗ стартовал новый сезон литературных экскурсий

В Омске начинается сезон экскурсий по проекту «ОмскЛитераТур». При поддержке Омского НПЗ преподаватели кафедры туризма и студенты ОмГТУ разработали специальные маршруты для проведения литературных экскурсий по городу. Ранее на средства гранта ОНПЗ инициаторы проекта приобрели видеоаппаратуру и экскурсионные радиогиды. Это стало стимулом к развитию и расширению проекта. Образовательная инициатива является победителем грантового конкурса, который Омский НПЗ ежегодно проводит в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

ОНПЗ оказывает системную поддержку социальных инициатив омичей. Особое внимание предприятие уделяет образовательным проектам для детей и молодежи. В их числе «ОмскЛитераТур» — серия экскурсий по местам жизни писателей и локациям из известных всем литературных произведений. Авторы проекта разработали уже пять экскурсий самых разных направлений, причем все существуют в видеоформате на сайте проекта. Вскоре экскурсионные маршруты получат объекты дополненной реальности и станут еще интереснее. Над развитием проекта его авторы работают в сотрудничестве с кафедрой математических методов и информационных технологий в экономике ОмГТУ.

- Мы никогда не откажемся от традиционной системы обучения, наш принцип – сохранение классического образования, общения учителя и ученика. Но и прогресс не остановить, поэтому образовательная среда региона развивается также и в цифровом направлении. В том числе с помощью таких образовательных проектов, которые стали возможными благодаря поддержке Омского НПЗ. Туризм, изучение литературы родного края здесь не исключение. Трудно переоценить помощь предприятия в приобретении аппаратуры для экскурсий, оборудования для классов, разработке мобильных приложений, — сказала первый заместитель министра образования Омской области Лариса Жукова.

- Омский НПЗ заинтересован в создании дополнительной мотивации для молодых омичей, которые стремятся жить и развиваться в родном городе. Молодым людям нужно предлагать максимальные возможности для образования и самореализации. Предприятие традиционно поддерживает социальные инициативы омичей. Таким образом мы участвуем в формировании современного пространства развития, — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

СПРАВКА

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, экологии, образования, спорта и развития креативных индустрий.