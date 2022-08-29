Во дворе в центре Омска обнаружили труп мужчины

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Накануне во дворе жилого дома №38 на улице Герцена был обнаружен труп мужчины. По словам очевидцев, причиной гибели омича было самоубийство.

По версии других свидетелей трагедии, житель Омска не пытался свести счеты с жизнью, а умер в результате эпилептического приступа. Кроме того, очевидцы утверждают, что мужчин было двое, и они оба находились в состоянии наркотического опьянения. Второго омича удалось спасти прибывшим на место трагедии медикам.

Напомним, в эту субботу, 27 августа, в Омске похожая странная трагедия, обстоятельства которой вызвали споры. Тогда 45-летний омич выпал из окна многоэтажки на улице Осовиахимовской. Было также несколько версий трагедий. В одной из них мужчина зарезал свою жену, а потом вышел в окно балкона. Однако, как оказалось позже, никакой супруги или какой-либо другой женщины в квартире не было.