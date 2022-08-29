Омские студенты стали жертвами пожара в общежитии в Бурятии

Фото: паблик «Жесть Омска» во «ВКонтакте»

Накануне один из пострадавших омичей на условиях анонимности сообщил паблику «Жесть Омска» во «ВКонтакте», что в ночь с 25 на 26 августа в территории Новый Уоян в Бурятии загорелось общежитие. В нем жили 22 человека, которые проходили практику на предприятии ООО «Р-Восток». На момент возгорания они все находились в здании.

- Студенты в районе 3-х часов ночи проснулись от громких стуков в дверь. Учуяв запах дыма началась паника, взяв важные вещи, студенты выбежали на улицу, дом уже был охвачен огнем. По версии пожарных это был поджог, — рассказал автор.

В пресс-службе ГУ МЧС по Республике Бурятии, подтвердили информацию о возгорании.

По словам пострадавших, им удалось покинуть здание, однако абсолютно все вещи и документы сгорели.

Как отметили региональном агентстве ГО и ЧС, на территории населенного пункта в ночь с 25 на 26 августа этого года было зафиксировано сразу 7 фактов поджога.

Добавим, в настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего и ищет виновника поджогов.