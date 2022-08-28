Пятилетняя девочка выпала из окна третьего этажа в омских Нефтяниках

Родителей просят внимательнее следить за детьми.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Советском округе накануне вечером произошло трагичное событие с участием 5-летнего ребенка.
- Вчера в вечернее время из окна квартиры, расположенной на 3 этаже, выпала 5-летняя девочка, - сообщают в полиции.
К счастью, все обошлось и пострадавшая осталась жива. Сейчас она находится в медучреждении под присмотром врачей.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.
Родителям в очередной раз напоминают и просят не оставлять маленьких детей одних без присмотра взрослых. В этом году это не единичный случай падения ребенка из окна.