Пятилетняя девочка выпала из окна третьего этажа в омских Нефтяниках

Родителей просят внимательнее следить за детьми. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Советском округе накануне вечером произошло трагичное событие с участием 5-летнего ребенка.

- Вчера в вечернее время из окна квартиры, расположенной на 3 этаже, выпала 5-летняя девочка, - сообщают в полиции.

К счастью, все обошлось и пострадавшая осталась жива. Сейчас она находится в медучреждении под присмотром врачей.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

Родителям в очередной раз напоминают и просят не оставлять маленьких детей одних без присмотра взрослых. В этом году это не единичный случай падения ребенка из окна.