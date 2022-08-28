«Семерка» протаранила 222 маршрутку в центре Омска

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Накануне в Омске произошла страшная авария с участием двух легковых автомобилей и пассажирской маршрутки. Около четырех вечера на пересечении улицы Думской и Пушкина водитель ВАЗ-2107 протаранил микроавтобус «ГАЗ».

- Водитель ВАЗ-2107, мужчина 1997 г.р., при движении по улице Пушкина в направлении улицы Лермонтова, на пересечении с улицей Думской проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом «ГАЗ», который после удара опрокинулся на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем «Киа», - уточняют подробности в Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

К слову, маршрутка находилась в рейсе, поэтому в кабине были пассажиры. Семь человек обратились к медикам. Помощь врачей потребовалась мужчинам 42, 46, 26 и 77 лет, а также женщинам 54, 39 и 19 лет.

Стоит отметить, что это уже третье ДТП с участием маршрута №222 за последние два месяца. Злой рок это или совпадение - омичам стоит только гадать.