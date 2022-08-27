Новый вид мошенничества: злоумышленники звонят омичам от имени операторов сотовой связи

Мошенница подключила переадресацию смс-сообщений, благодаря чему списала 272 тысячи рублей с трех банковских карт омички Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Омичка отдала незнакомке, представившейся сотрудницей мобильного оператора, 272 тысячи рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области.

Как пояснили ведомстве, мошенница, позвонившая 61-летней потерпевшей, представилась сотрудницей оператора «Теле2» и предложила подключить личный кабинет. На телефон омички был отправлено смс-сообщение с кодом для якобы его подключения. Женщина продиктовала его злоумышленнице, после чего та смогла настроить переадресацию смс на свой телефон и списать денежные средства с банковских карт потерпевшей. Таким образом, омичка лишилась 272 тысяч рублей. О том, что она стала жертвой мошенников, женщина узнала только после списания денег.

В настоящее время по факту произошедшего было заведено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники ведомства также проводят проверку с целью установить личность мошенницы.

Добавим, УМВД по Омской области напоминает омичам и жителям области: что бы вам не говорили неизвестные, перепроверяйте поступающую информацию. Всегда внимательно читайте весь текст сообщений, который приходят вам от банка, не передавайте секретные пароли и коды из них посторонним лицам.