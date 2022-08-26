Осужденный за изнасилование хоккеист «Авангарда» Рид Буше приехал в Омск

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

За 3 дня до презентации «Авангарда», которая состоится в это воскресенье, 28 августа, на Соборной площади, в Омск прибыли игроки клуба. Большинство хоккеистов уже успели изучить город.

Американский форвард ХК «Авангард» Рид Буше поделился своими впечатлениями об Омске.

– Мне очень нравится Омск. До этого я был здесь однажды, когда мы приезжали с Кубком Гагарина на церемонию чествования команды после чемпионства. Сейчас для меня это новый опыт. Пока я знакомлюсь с Омском. Признаюсь, что несколько шокирован этим городом, его красотой. Здесь есть отличные места для прогулок, прекрасные рестораны. Даст бог, мне удастся привезти сюда свою семью, чтобы я показал им всю красоту города – сообщил хоккеист в интервью РИА «Новости».

Также Буше рассказал, что приятно удивился, когда его стали узнавать на улицах Омска.

Напомним, ХК «Авангард» подписал контракт с американским нападающим 18 июля текущего года.

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