Омский НПЗ поддержал грантом проект экологического просвещения для школьников

Омский НПЗ «Газпром нефти» создал новые возможности по изучению естественных наук для омских школьников. Благодаря поддержке предприятия в школе №144 провели полное переоснащение и реконструкцию тепличного комплекса. Команда школы стала одним из победителей грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Теперь уроки биологии станут более интересными для ребят. Ученики смогут выращивать саженцы для озеленения школьной территории, готовить исследовательские проекты и участвовать в экскурсиях. Это уже не первая экоинициатива омичей, которая получила поддержку Омского нефтеперерабатывающего завода в этом году.

Заявку с проектом «Умная теплица» на конкурс социальных инициатив, который Омский НПЗ проводит с 2014 года, подала группа преподавателей и представителей родительского комитета. После реконструкции здесь будут знакомить ребят с экологической культурой и проводить практические занятия. На средства гранта закуплены необходимые материалы и инвентарь, завершаются восстановительные работы. Поддержка экологических и образовательных проектов — одно из ключевых направлений социальной работы ОНПЗ.

- Благодаря Омскому НПЗ, который поддержал проект «Умная теплица», началась долгожданная реконструкция здания, возведенного еще три десятка лет назад. Восстановленная теплица будет способствовать формированию у учеников трудолюбия, умений, расширению кругозора и интереса к биологии. Это отличная платформа для научной деятельности детей и педагогов. Очень значимо, что ОНПЗ оказывает поддержку в профессиональной подготовке молодежи и в реализации многих экологических инициатив на территории Омска на регулярной основе, — заместитель мэра Омска Инна Елецкая.

- Благодаря проекту у школьников появится место, где они на конкретных примерах смогут получать естественно-научные знания и осваивать практические навыки. Такие занятия прививают ребятам осознанное отношение к экологическим процессам. Омский НПЗ при выборе проектов грантового конкурса отдает предпочтение именно такому подходу. Для нашего предприятия экологически-ориентированная деятельность, бережное отношение к природе всегда являлись одним из ключевых приоритетов, — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

СПРАВКА

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, экологии, образования, спорта и развития креативных индустрий.