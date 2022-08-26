Омский парк 300-летия планируют сделать суперсовременным концептуальным пространством

Сейчас в парке работают волонтеры, которые собирают мнения омичей. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Сегодня стало известно, что в Омске, по инициативе администрации и при поддержке группы компаний застройщика «Эталон», стартует масштабная разработка новой концепции развития парка 300-летия города. Эта территория в Омске появилась не так давно и, по мнению многих, требует значительной доработки. По задумке организаторов и властей, парк в конечном итоге должен стать точкой притяжения для омичей всех возрастов и с разными интересами. Сейчас - это преимущественно зеленая зона для пеших прогулок, а также место для занятий спортом на свежем воздухе.

Парк для каждого омича

Парк 300-летия Омска должен стать тем современным местом досуга и настоящим украшением города, где жители могут отдохнуть от ежедневной суеты, заняться активными видами спорта и просто с пользой провести время.

Чтобы с умом реализовать задуманное, группа «Эталон» готова привлечь для разработки глубокой и интересной концепции экспертов компании Citymakers. Московская компания известна далеко за пределами нашей страны благодаря авторству таких проектов, как парк «Зарядье», московского парка «Коломенское«, Измайловского и других зон для прогулок и отдыха, куда стремятся попасть почти все соотечественники.

Оставить свои пожелания можно каждый день в самом парке. Фото: пресс-служба администрации города Омска

На ближайшем этапе сотрудники Citymakers проведут исследования, публичные обсуждения и открытые дискуссии о том, каким должно быть обновленное парковое пространство для того, чтобы быть полезным и интересным всем горожанам. В рамках этой совместной работы с жителями будет определено будущее парка. Омичи сами смогут решить, что должно здесь появиться, какие должны быть представлены функции, от чего нужно избавиться, а что наоборот оставить. Для того, чтобы учесть все пожелания горожан была разработана платформа парк300.рф. На ней можно будет принять участие в проекте, поделиться своими идеями, проблемами или историями, связанными с парком, для того, чтобы сделать территорию максимально комфортной.

- Финансовую поддержку в части разработки концепции развития парка 300-летия Омска оказывает группа «Эталон», и хотелось бы поблагодарить губернатора Омской области Александра Буркова, благодаря усилиям которого в наш регион приходят такие социально ответственные инвесторы. Сейчас мы ставим перед собой масштабную цель – преобразовать парк 300-летия города Омска в качественное общественное пространство, которое будет отвечать интересам жителей Левобережья. Безусловно, нужно создать концепцию с учетом пожеланий горожан. Уверен, омичи поддержат администрацию города в этом начинании и внесут свой вклад в создание концепции нового общественного пространства, - рассказал заместитель омского мэра Кирилл Брюхов.

Свои предложения можно оставить на сайте парк300.рф, прислать на почту park300omsk@yandex.ru или высказать лично на очных мероприятиях, информация о которых будет регулярно обновляться на портале парк300.рф. На платформе также будут доступны результаты опросов и обсуждений с жителями.

Зачем парк нужен застройщику?

По мнению директора строительной компании, сегодня омское левобережье особенно нуждается в создании зеленых и рекреационных зон. Жители мегаполисов в принципе все больше обращают внимание на близость парков к жилью.

- В рамках региональной стратегии группа «Эталон» обращает свое внимание на качество инвестиционно-строительных проектов, которые она развивает в регионе. При этом не менее важно для нас участие в социально-значимых проектах, направленных на улучшение городской среды и повышение качества жизни горожан. Именно таким проектом для Омска является разработка концепции обновления парка культуры и отдыха имени 300-летия города Омска. Уверен, что открытый подход к созданию концепции, наши компетенции и опыт коллег из Citymakers позволят нам создать проект, максимально отвечающий запросам омичей, - отметил вице-президент по региону Сибирь группы «Эталон» Юрий Бородин.

Разработчики концепции готовы выслушать пожелания каждого омича. Это важно. По признанию руководителя проектов Citymakers Александра Зальцмана, пожелания от омичей будут собираться в течение сентября и октября. Параллельно специалисты проведут большое исследование исторического значения этих 40 гектаров для города, попробуют найти различные привязки к прошлому, настоящему и будущему. В итоге омичи получат полностью осмысленную концепцию, где каждый должен найти свой уголок для отдыха.

На сайте парк300.рф разработчики концепции будут отображать все мероприятия, которые собираются проводить в Омске. Фото: пресс-служба администрации города Омска

- Для развития городской среды необходимо мнение каждого жителя. Важно дать возможность принять участие в проекте любому человеку любым доступным и удобным для него способом. Именно поэтому мы будем собирать идеи жителей через сайт, электронную почту, социальные сети, через интервью и опросы на территории парка, а также в рамках публичных обсуждений. Призываем всех принять участие в формировании образа будущего парка и помнить, что любое мнение может найти отражение в проекте, - рассказал Александр Зальцман.

40 гектаров - территория, действительно, внушительная. Благоустроить и облагородить каждый метр парка, согласно концепции, какой бы она ни была, наверняка, будет и трудоемко и затратно с финансовой точки зрения. Но к интересному проекту уже проявляют интерес частные инвесторы. Часть территории в парке имени 300-летия Омска уже готова взять на себя торговая марка «Холодушка».

- Мы планируем рассмотреть благоустройство территории площадью в 2-3 гектара. Концепция благоустройства будет предполагать создание зоны для отдыха и развлечений жителей города различных возрастов, однако приоритетной группой будут омичи с детьми в возрасте от 3 до 10 лет. Объем вложенных инвестиций будет зависеть от предложенных условий, - сообщил владелец ТМ «Холодушка» Олег Неверов.

По словам разработчиков, на 40 га уголок по интересам и для души должен найтись для каждого, но все зависит от нас. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Справка

Группа «Эталон», основанная в 1987 году, сегодня является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Группа «Эталон» фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В 2021 году Компания начала программу регионального развития и уже вышла с новыми проектами на рынок Омска, Новосибирской области, Екатеринбурга и Тюмени. Благодаря 35-летнему опыту успешной работы Компания является одним из старейших и наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости. С момента создания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 7,9 млн кв. м.

Citymakers — компания полного цикла по развитию качественной городской среды. В команде собраны специалисты, обладающие экспертизой в проведении исследований, формировании идеологии и программы места, создании стандартов и концепций комплексного развития территорий, разработке брендинга и событийных программ (https://www.citymakers.com). За последние годы Citymakers реализовали ряд крупных и значимых для России проектов: разработка концепции парка «Зарядье» в Москве, разработка концепции штаб-квартиры Яндекса в Москве, разработка программы развития территории и организация конкурса на разработку концепции Национального центра физики и математики для Росатома под Саровом, разработка единого стандарта развития ООПТ (особо охраняемых природных территории ) в России для Агентства стратегических инициатив и др.

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