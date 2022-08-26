«Единая Россия» контролирует благоустройство дворов по «Народной программе» в Центральном округе Омска

В Омске в поселке Амурский продолжается благоустройство дворовых территорий по федеральному проекту «Городская среда» партии «Единая Россия» и национальному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Так во дворе дома 206а по улице 24-я Северная случилось долгожданное событие. Много лет жильцы мечтали о новом асфальте. И сейчас работы по его укладке практически завершены. Старое дорожное покрытие, которое с ужасом вспоминают местные жители, последний раз ремонтировали больше 30 лет назад. Создание комфортной городской инфраструктуры поддерживает партия «Единая Россия» в рамках «Народной программы».

- Я председатель этого дома с 2015 года. Это, конечно, очень долгожданный ремонт не только для жителей нашего дома, но и для всех омичей из близлежащих домов. Территория проходная, большой поток транспорта. Мы подавали неоднократно заявки на ремонт дворов по специальной программе, но попали в нее только в этом году. Ремонта с установкой бордюров не проводили, наверное, лет 15-20. Дом у нас немного в низине стоит и при паводке, при обильных осадках у нас разливалось здесь огромное море воды. Это была большая проблема для нас и для нашего дома. Управляющая компания нам всегда помогала, зимой снег всегда вывозили, чтобы минимизировать подтопления. Мы надеемся, что после ремонта дороги вопрос с подтоплениями нашей территории всё-таки решится, - прокомментировала председатель совета дома Нина Глебова.

Кроме того, в этом сезоне в Центральном округе Омска будут отремонтированы 15 дворов. Все работы проводит подрядчик ООО «ЗавГор», сумма контракта составляет более 50 миллионов рублей. На эти средства будут выполнены демонтажные работы дорожного покрытия и установка бортовых камней, укладка нового асфальта. На объектах появятся скамейки, урны и элементы освещения. Завершить работы по контракту компания-подрядчик должна до 10 сентября. Ход выполнения контролируют управляющие компании, они же и выступают заказчиками работ.

- По программе ФКГС в прошлом, 2021 году, в программу вошёл соседний двор. Тогда целиком заменили асфальт, входную группу, за домом проложили пешеходную дорожку, чтобы дети ходили в детский сад по асфальту. В 2022 году мы делаем новый двор, и в следующем году тоже постараемся попасть в программу, останется один двор 24-я Северная, 206 чтобы у нас люди ходили и ездили по-хорошему и новому асфальту», - рассказал генеральный директор УК «Жилищник 3» Алексей Русавский.

В ближайшее время асфальт будет уложен ещё в двух дворах посёлка Амурский по адресам: 27-я Северная, 98 и 21-я Амурская, 1б. Эти территории тоже в ремонте нуждались давно. Асфальт наполовину был разрушен. А всего с начала реализации федерального проекта «Городская среда» в Центральном округе была отремонтирована 81 дворовая территория. В рамках выполненного благоустройства были уложены тротуарная плитка и асфальт, установлены уличные светильники, скамейки, урны и малые архитектурные формы.