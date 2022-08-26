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Общество26 августа 2022 4:30

В Омске сегодня состоится очередное заседание оперштаба по коронавирусу

Возможно, омичам вновь придётся надеть защитные маски
Дмитрий Понуровский
Заседание оперштаба пройдет на фоне растущей заболеваемости

Заседание оперштаба пройдет на фоне растущей заболеваемости

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 26 августа, в течение дня пройдёт заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

- Заседание постоянно действующего штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции пройдет завтра, 26 августа. На заседании обсудят текущую эпидемиологическую ситуацию и предложения по ограничительным мерам на территории региона, – рассказали в ведомстве.

Оперштаб пройдет на фоне растущей заболеваемости в Омской области. Вчера, 25 августа, в регионе было зафиксировано 315 заболевших Covid-19, из которых 111 были госпитализированы. Для сравнения, 1 августа численность зараженных Covid-19 была 130 человек.

Добавим, что скорее всего омичей ожидает возвращение масочного режима. В настоящее время ношение средств для защиты органов дыхания носит рекомендательный характер.

Напомним, по итогам предыдущего заседания оперштаба режим повышенной готовности был продлен до 31 августа.

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