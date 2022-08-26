В Омске сегодня состоится очередное заседание оперштаба по коронавирусу

Заседание оперштаба пройдет на фоне растущей заболеваемости Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 26 августа, в течение дня пройдёт заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

- Заседание постоянно действующего штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции пройдет завтра, 26 августа. На заседании обсудят текущую эпидемиологическую ситуацию и предложения по ограничительным мерам на территории региона, – рассказали в ведомстве.

Оперштаб пройдет на фоне растущей заболеваемости в Омской области. Вчера, 25 августа, в регионе было зафиксировано 315 заболевших Covid-19, из которых 111 были госпитализированы. Для сравнения, 1 августа численность зараженных Covid-19 была 130 человек.

Добавим, что скорее всего омичей ожидает возвращение масочного режима. В настоящее время ношение средств для защиты органов дыхания носит рекомендательный характер.

Напомним, по итогам предыдущего заседания оперштаба режим повышенной готовности был продлен до 31 августа.