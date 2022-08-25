Дожди и до +27 градусов ожидается в Омской области 26 августа

Потеплеет в регионе вновь только в воскресенье. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приближающиеся выходные в Омске будут не такими жаркими, как четверг и пятница. Об этом предупреждают специалисты Обь-Иртышского управления.

Значительных осадков, правда, не ожидается, но дневная температура опустится до +18. Все это будет сопровождаться северо-западным направлением ветра.

В пятницу, 26 августа, синоптики прогнозируют днем до +27°C, в ночные часы ожидается + 10...+ 15°C, местами до +5°C. Возможен небольшой кратковременный дождь и северный ветер до 12 м/с.

27 августа осадки возможны только ночью, столбик термометра может опуститься до +5°C. Днем только на юге региона возможно до +24°C, по основной части регионе максимум +18°C. Ветер северо-западный, в отдельных районах порывы до 17 м/с.

Похолодает ночью до +3°C уже в воскресенье. В этот день осадков можно не ждать, зато солнце прогреет воздух до +24°C. Ветер юго-западный до 11 м/с.