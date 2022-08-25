Микродоли под запретом

С 1 сентября 2022 года вступает в силу федеральный закон от 14.07.2022 года № 310-ФЗ «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вносящий среди прочего изменения в статью 30 Жилищного Кодекса РФ, согласно которому собственник жилого помещения не вправе совершать действия, влекущие возникновение долей в праве собственности на это помещение, а обладатель доли в праве общей собственности на жилое помещение не вправе совершать действия, влекущие разделение этой доли в праве общей собственности, если в результате таких действий площадь жилого помещения, приходящаяся на долю каждого из сособственников и определяемая пропорционально размеру доли каждого из сособственников, составит менее 6 кв.м. общей площади жилого помещения на каждого сособственника.

Таким образом законодательно установлен порядок определения минимально допустимого размера доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение.

Сделки, совершенные после 1 сентября 2022 года в нарушение этого порядка, являются ничтожными, т.е. недействительными независимо от признания их таковыми судом.

Законом предусмотрены исключения из данного правила: доля в праве общей долевой собственности может быть меньше минимально возможной в случае ее приобретения по любому из следующих оснований:

- возникновения права общей долевой собственности в силу закона (например, в результате приобретения жилого помещения с использованием средств (части средств) материнского капитала);

- приобретение права общей долевой собственности в результате приватизации;

- приобретение права общей долевой собственности по наследству независимо от основания наследования.

Данные изменения в закон направлены на решение ряда существующих практических проблем, в частности, ситуаций с массовой регистрацией в жилых помещениях, также и ситуаций по реализации недобросовестных схем заселения собственника микродоли в жилое помещение с целью создания препятствия добросовестным сособственникам в пользовании и распоряжении этим жилым помещением.

Следует отметить, что закон не ограничивает права собственников микродолей по распоряжению своим имуществом, полученным до 1 сентября 2022 года, но в будущем позволит снизить количество искусственно возникающих микродолей в праве общей собственности на жилые помещения и положительно повлияет на гражданский оборот жилья в России.

Бадер Ирина Станиславовна – помощник нотариуса.