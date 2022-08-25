Следственный комитет копает под чиновников депстроя Омска по детским садам

Расследование уголовных дел продолжается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За срыв сроков реализации проекта «Демография», который предполагал строительство шести детских садов, накажут чиновников из департамента строительства.

Следственный комитет Омской области продолжает расследование уголовного дела по статье о халатности.

- Допущено нарушение сроков подготовки проектной документации, строительства и ввода в эксплуатацию 6 детских садов на 990 мест, при реализации национального проекта «Демография», - уточняют в региональном управлении.

Таким образом, дошкольные учреждения по улицам 1-я Станционная, Тюленина, Светловская, в поселке «Биофабрика» не были сданы в срок, а в микрорайоне «Большие поля» и «Прибрежный» вообще не достроены.

Следователи считают, что специалисты администрации не контролировали должным образом ход работ. Скорее всего, за эти огрехи многие могут поплатиться не только креслами, но и свободой.

Напомним, что днем ранее по материалам региональной прокуратуры заведено уголовное дело на чиновников депстроя за плесень в новом детском саду по улице 1-я Станционная. Их обвиняют в игнорировании того факта, что дошкольное учреждение был построено на территории, которую часто подтапливает грунтовыми водами.