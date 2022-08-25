В Омске прошло торжественное гашение почтовой марки, выпущенной по инициативе единороссов

Торжественное событие в станах омского отделения партии «Единая Россия» произошло 25 августа. Члены организации и приглашенные гости провели процедуру гашения почтовой марки, посвященной городу Омску в звании Города трудовой доблести.

- Сегодня мы принимаем участие в уникальном событии. Вместе с нами 25 августа 2022 года «штемпель первого дня» на марках в честь своих городов поставят Магадан, Ижевск, Саратов, Уфа и Ярославль. Марки с символами подвигов наших отцов и дедов разлетятся по всему свету, пополнят страницы Всемирного почтового каталога, станут предметом коллекционирования. Но главное не в этом. Главное, что мы отдаем дань уважения истории нашей страны, - пояснил секретарь Омского городского отделения партии «Единая Россия», мэр Омска Сергей Шелест.

На марке изображен памятник труженикам тыла, который установлен на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Лизы Чайкиной. Он имеет огромное значение для Омска и символизирует подвиг жителей региона во время Великой Отечественной войны.

В Омске останется всего 200 тематических марок. Остальные эксемпляры разлетятся по другим городам страны.

- Марка, посвящённая нашему городу и его жителям, приближавшим в тылу Победу, вышла тиражом 35 000, экземпляров, её номинал 60 руб. Приобрести марку и поставить оттиск специального штемпеля можно в центральном почтовом отделении города 644099 по адресу: ул. Герцена, д.1, с 25 по 27 августа 2022 года. Затем штемпель отправят на хранение в музей связи, - рассказал замдиректора УФПС Омской области Алексей Власюк.

Депутат Законодательного собрания Омской области, координатор федерального проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия» Павел Коренной напомнил, что на фронт в годы Великой Отечественной войны отправились 287 тысяч омичей, 144 тысячи из которых не вернулись с полей сражений.

- Трудящимися Омска было построено пять бронепоездов, два поезда-бани, авиаэскадрильи «Омский комсомолец» и «Омичи – фронту». Всего за годы войны трудящиеся Омской области сдали безвозмездно в Фонд обороны и внесли по государственным займам более 1 млрд рублей, около 2 кг золота, 64 кг серебра, 83 г платины, отправили на фронт 275 тысяч посылок, - рассказал Павел Коренной.

К слову, появились тематические марки благодаря совместной работе «Единой России», «Почты России» и предприятия «Марка». Впервые в 2021 году они были посвящены Новосибирску, Самаре, Челябинску и Екатеринбургу. В целом, присвоение звания «Города доблести» в 2020 году было предложено президентом Владимиром Путиным. Секретарь Генсовета правящей партии Андрей Турчак обратился к главе государства с предложением расширить список городов с 11 до 20.