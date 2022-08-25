В центре Омска «Лада» столкнулась с трамваем

Фото: стоп-кадр видео «Инцидент Омск»

В паблике «Инцедент Омск» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с ДТП, которое произошло в Центральном округе на улице Лермонтова.

Как кадрах видно, как водитель за рулем автомобиля «ВАЗ-2109», поворачивая налево не заметил движущийся трамвай, который шел по маршруту №9 (ул. 3-й Разъезд — улица Котельникова), в результате чего произошло столкновение. Судя по записи с видеорегистратора, находившийся за рулем «Лады» мужчина не смог бы увидеть приближающийся трамвай, потому при повороте его обзор перекрыл другой автомобиль, который двигался в противоположном направлении.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в результате аварии никто не пострадал. Только автомобиль получил механические повреждения - у машины лопнуло колесо, а также пострадало крыло.