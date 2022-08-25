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Происшествия25 августа 2022 6:00

В Порт-Артуре маршрутка выскочила на встречку и врезалась в автомобиль

Авария с участие пассажирского автобуса произошла в районе омского СНТ «Заря-2»
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Очередное ДТП с общественным транспортом произошло накануне в Омске. О происшествии сообщили в Госавтоинспекции.

Все случилось 24 августа около 4 часов дня на дороге, ведущей в СНТ «Заря-2». Микроавтобус маршрута № 68 двигаясь со стороны улицы Воровского выехал на встречку.

- В районе аллеи № 11 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Рено Сандеро» под управлением женщины 1970 года рождения, - уточнили в ведомстве.

Инспекторы отмечают, что в момент столкновения пассажиров в автобусе не было, лишь водитель легковушки обратился за помощью к медикам.

Теперь в истории с проселочными дорогами будут разбираться сотрудники ГИБДД.

Напомним, в этот же день авария с участием маршрутки произошла на улице Челюскинцев. Водитель общественного транспорта наехал на 83-летнего пенсионера.

ДТППроисшествия: ДТП