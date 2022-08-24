Горящий ажиотаж: в Кировском округе Омска должны построить еще один крематорий

Появление крематория в Омске снизило бы потребность в земельных захоронениях. Фото: Иван МАКЕЕВ

Не было, и до сих пор нет ни одного крематория в Омске, зато планов громдье. Администрация города сообщает о выдаче разрешения на строительство крематория по улице 3-я Казахстанская в Кировском округе. Необходимые документы получило ООО «Феникс».

Предполагается, на земельном участке должно появиться одноэтажное здание общей площадью 1697,4 кв. метров. Проект уже одобрен Госэкспертизой.

При этом, двумя днями ранее в СМИ прошла информация, что администрация Омского муниципального района провела торги на аренду земельного участка под строительство специального учреждения. Оно должно появиться в районе Надеждинского сельского поселения, к северу от Омска, по Красноярскому тракту.

Любопытно, что в 2019 году говорилось об инвесторе, который собирался построить крематорий в районе Морозовки. Но, видимо, планам не удалось сбыться. С чем связан этот похоронный бум, покажет время. А пока омичам по-прежнему приходится обращаться за дорогостоящими услугами в Новосибирск.