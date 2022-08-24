Школьные линейки в Омске пройдут на свежем воздухе

Главное, чтобы праздник не испортила плохая погода. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

День зданий во всех школах Омской области региональное министерство образования рекомендовало проводить на открытом воздухе. Таким образом, праздничные линейки навряд ли будут организованы в актовых залах.

- В новом учебном году в образовательных организациях будут действовать те же санитарные правила, что и в прошлые годы, - уточнили в ведомстве.

К слову, в этом списке не только уличные линейки, но и другие санитарные требования. В образовательных учреждениях сохранится генеральная уборка перед открытием, утренние фильтры, дезинфекционный режим, антисептические средства, обеззараживание воздуха, средства персональной защиты для пищеблоков, проведение уроков в спортивном зале, актовом зале и библиотеке только для одного класса.

Также в регионе продолжит действовать запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами в помещении.