Сохранение речных биоресурсов: Омский НПЗ выпустил в Иртыш стерлядь

Экологическая акция проводится ОНПЗ совместно с Федеральным агентством по рыболовству и региональным Минприроды ежегодно. Предприятие активно занимается охраной окружающей среды и уделяет большое внимание восполнению природных ресурсов.

- Мы приветствуем ежегодную акцию Омского НПЗ по восстановлению водных биологических ресурсов региона. Экологические проекты предприятия направлены на восстановление экологического равновесия. Мальки стерляди, выпущенные в реку, были адаптированы для заведения в Иртыш заранее. Рыба прошла акклиматизацию и готова к жизни в естественной среде обитания. Это поможет ее выживанию и защите от хищников. Благодарим Омский НПЗ за столь важный для сохранения экосистемы региона проект, — подчеркнул руководитель минприроды Омской области Илья Лобов.

Омский нефтеперерабатывающий завод в последние годы глобально модернизирует производство и внедряет современные экотехнологии. На данный момент на предприятии строится уникальный комплекс очистных сооружений «Биосфера». Его оборудование позволит организовать замкнутое водопотребление и позволит существенно экономить водные ресурсы. Это повышает эффективность и экологичность крупнейшего в регионе производства.

- Омский НПЗ ежегодно проводит мероприятие по восполнению речных биоресурсов. Этот проект является подтверждением ответственного отношения нашего предприятия к природе и готовности вкладывать средства в экологическую безопасность региона. Мы очень надеемся, что благодаря нашей поддержке популяция такой ценой рыбы, как стерлядь, в реке Иртыш восстановится. Для Омского НПЗ забота об окружающей среде — один из главных приоритетов, мы никогда не забываем об экологии. Реализация проектов модернизации по повышению эффективности производства всегда сопровождается внедрением новейших природоохранных решений, — сказал заместитель генерального директора Омского НПЗ Владимир Генералов.

Забота о речной фауне региона входит в число традиционных экопроектов Омского нефтеперерабатывающего завода. В Иртыш выпускаются уязвимые виды рыб (стерлядь, сибирский осетр). Пополнение популяции производится бережным, согласованным со специалистами способом.

- Естественного воспроизводства рыбы в Иртыше сегодня недостаточно. Природе нужно помогать. Поэтому искусственное зарыбление очень важно для экологического баланса и повышения продуктивности наших водных ресурсов. То, что Омский НПЗ в очередной раз проводит такое мероприятия, как искусственное воспроизводство водных биоресурсов — делает честь предприятию и является примером ответственного отношения к экологии, — отметил начальник Омского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального Управления Росрыболовства Вадим Дьяченко.