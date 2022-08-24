Активисты из Омска обсудили с Сергеем Шелестом федеральные проекты «Единой России»

Встреча активистов и общественников Советского и Центрального округа с секретарем омского отделения «Единая Россия» Сергеем Шелестом прошла в минувшие выходные. Обсуждения были бурными. Омичей интересовало развитие родного города, газификация, а также проекты партии по благоустройству и повышению уровня жизни горожан.

Развитие городской среды в Омске стало приоритетным направлением, как отмечают горожане, в мегаполисе остро ощущается необходимость благоустройства дворов и скверов. Людям хочется комфортно посидеть на лавочке и отдохнуть возле подъезда или отдохнуть в тени деревьев в любимом сквере.

Чтобы решить эти проблемы, в Омске реализуются федеральные проекты «Городская среда» и «Школа грамотного потребителя», сделан упор на строительство новых образовательных учреждений.

- При поддержке «Единой России» Омск получил федеральную поддержку – деньги на строительство детских садов. В этом году мы ввели в эксплуатацию четыре садика – на 1-й Станционной, Светловской, улице Тюленина и в поселке Биофабрика. Еще два – в микрорайонах Большие Поля и Прибрежный – находятся на этапе строительства. А еще мы планируем построить две школы – на проспекте Космическом и в микрорайоне Серебряный берег. Еще две школы – гимназия №75 и школа №3 – включен в план капитального ремонта, - рассказал Сергей Шелест.

К слову, на очереди по ремонту еще пятнадцати учебных заведений. И Омск не планирует на этом останавливаться. Создание благоприятного климата для будущего поколения является одним из важных направлений правящей партии.

Помимо образования детей, делается упор на спорт. В рамках федерального проекта«Детский спорт», инициированного «Единой Россией» ведется строительство спортивных площадок, организовываются спецмероприятия, а также производится ремонт спортзалов, стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов.

Судя по всем проводимым мероприятиям, которые делают Омск комфортнее, в городе повышается демография. Примером может стать поселок Биофабрика. Летом там появился новый детский сад на 310 мест. За несколько лет кропотливой работы над благоустройством, этот микрорайон увеличился в два раза. Схожую динамику показывают и другие районы, где реализуется национальный проект «Демография».

Одной из важных программ является догазификация частного сектора. Люди активно переходят с дров и угля на более экологичный вид топлива. При этом, стоимость подведения к границе земельного участка его владельца не стоит ни копейки. А при вводе газа в дом, омичи могут рассчитывать на возмещение затрат.

Дело в том, что в рамках федерального проекта «Чистый воздух» регион получил около двух миллиардов рублей, которые будут направлены, в частности, и на это. Перевод частного сектора на газ поможет значительно снизить уровень загрязнения атмосферы в городе. В этом же направлении развивается и федеральный проект «Единой России» «Чистая страна», целью которого является партийный контроль, мониторинг и содействие в реализации мероприятий в рамках национальных экологических проектов.

К слову, экология в городе улучшается и за счет приобретения новых автобусов, которые работают на газомоторном топливе. Транспорт с пробегом тоже переводится на этот же вид топлива. Так, при поддержке «Единой России» в 2021 году были закуплены 29 новых троллейбусов и 51 автобус, работающий на экологически чистом топливе. А в этом году в транспортную сеть Омска вольются еще 11 троллейбусов и 20 эко-автобусов.

В ходе встреч с активистами и общественниками обсуждались и другие проблемы, решению которых посвящены проекты «Крепкая семья», «Выбирай свое», «Безопасные дороги», «Здоровое будущее» и другие.