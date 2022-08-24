В Омске при поддержке единороссов открыли новый корпус Детской школы искусства №21

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Сегодня в Кировском округе на улице Авиационной состоялось торжественное открытие нового корпуса Детской школы искусства №21. На нем присутствовали заместитель мэра города Омска Инна Елецкая и депутат Омского городского Совета Алексей Провозин, которые выступили.

Капитальный ремонт здания, где теперь расположился корпус Детской школы искусств № 21, продолжался 2 года. Ранее оно было заброшенно и находилось в плачевном состоянии - без окон, дверей и коммуникаций. В рамках национального проекта «Культура» на его капремонт было выделено 22 миллиона рублей. На эти средства были отремонтированы кровля, фасад, установлены окна и двери, проведены новые инженерные сети – системы отопления, водоснабжения, освещения и канализации. В здании строители также выполнили внутреннюю отделку помещений и установили пожарную сигнализацию.

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- Поздравляю всех с этим замечательным событием. Ещё один храм искусства открыт в Омске. Это яркое здание – результат большой, совместной, кропотливой работы. На школу выделены деньги федерального и регионального бюджета, но и город Омск также постарался. Мы уверены, что из этих стен выйдет много талантливых детей, которые будут славить имя округа, города, страны. В добрый путь! – обратилась к присутствующим заместитель мэра Омска Инна Елецкая.

Депутат Омского городского Совета, член комитета по финансово-бюджетным вопросам Алексей Провозин рассказал, что депутаты единогласно поддержали решение выделить средства на оснащение школы искусств.

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- Дополнительно к 22 миллионам рублей депутаты одобрили выделение из городского бюджета 12,5 миллионов рублей. Эти средства были направлены на покупку инструментов, мебели и оборудования, что позволило сформировать основную материально-техническую базу нового корпуса школы искусств, - рассказал Алексей Провозин.

Выделенные средства для ДШИ №21 были приобретены 8 пианино, баяны, аккордеоны, балалайки, саксофон Yamaha, ксилофон и ударная установка. Отделение эстрадного вокала оснастили новыми синтезаторами, микрофонами, барабанами, мелкими шумовыми инструментами – треугольником, маракасами. Для занятий живописью закупили мольберты, планшеты.

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Директор ДШИ №21 Андрей Белоусов сообщил, что 1 сентября около 150 юных омичей начнут учиться в новом корпусе школы по специальностям «Фортепиано», «Баян», «Балалайка», «Саксофон», «Ударные инструменты», «Изобразительное искусство», «Театральное искусство».

Отметим, что «Единая Россия» поддерживает создание новых школ искусств и культурных центров на федеральном уровне в рамках «Народной программы» и федерального партийного проекта «Культура малой Родины».