В Омске владелица таксы отсудила 30 тысяч рублей у владелицы овчарки за нападение и полученные укусы

Немецкая овчарка накинулась на женщину с таксой и чуть не загрызла последнюю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске состоялось судебное разбирательство между владелицами собак из-за нападения одной из них. Согласно материалам дела, 1 октября обе женщины отправились на прогулку с питомцами. Но владелица немецкой овчарки не смогла удержать поводок, на котором вела собаку, когда та кинулась на мимо идущую таксу.

В итоге сорвавшийся пес покусал и таксу, и ее хозяйку. Дальше последовало лечение и реабилитация пострадавших. А еще немногим позже искусанная омичка подала иск в суд с требованием возместить ей и собаке расходы на лечение. Питомца, призналась женщина, пришлось вообще зашивать - были рваные раны.

- По завершении лечения женщина обратилась в суд за возмещением трат на услуги в ветклинике и за компенсацией морального вреда. Ответчик в судебном заседании исковые требования признала частично, а относительно взыскания компенсации морального вреда возражала. При этом извинения истцу хозяйка овчарки принесла, - прокомментировали в суде.

В итоге Советский суд постановил ответчицу выплатить расходы на лечение раненой собаки полностью, а это 9 860 рублей. Истице также обязали возместить моральный вред за потрясение при встрече с агрессивным псом без намордника в размере 20 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.