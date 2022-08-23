Права категории «М»: в Омске самокат признают транспортом, а катающихся - водителями

Никаких подробностей о новом законе пока нет, пока все на стадии обсуждения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня стало известно, что в Омске в ближайшее время могут принять новый закон, касающийся правил передвижения на электросамокатах. Об этом порталу «Вести Омск» рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Омской области Наталья Бобылева.

- Уже принимаются определенные меры, и пытаются принять электросамокат, как транспортное средство. Так будет проще всем. И это правильно, потому что, развивая скорость 20км/ч, а это значительная скорость, особенно на участке, где двигаются люди, - отметила Наталья Бобылева.

Если закон примут, то всем, кто пользуется самокатами постоянно, придется получать права категории «М». Других подробностей пока нет - кто будет обучать такой езде, в каким автошколах, и с какого возраста. Известно только, что о необходимости меры заговорили в связи с частыми случаями травматизма при пользовании самокатами. Только в Омске известно о трех тяжелых черепно-мозговых травмах и рваных ранах, полученных взрослыми людьми.

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