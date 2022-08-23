Ликвидировать срочно: омский суд обязал убрать свалки рядом с дачами в Лузино

Незаконные свалки - распространенное явление не только вокруг Омска, но и в самом городе. Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, ведомство провело проверку соблюдения законодательства об отходах производства и потребления, о пожарной безопасности в лесах. Результат - неутешительный.

В ходе осмотра земельных участков, прилегающих к территории Лузинского участкового лесничества, установлено расположение несанкционированных свалок, прилегающих к территории земель лесного фонда. В частности, свалки расположены относительно садоводств «Шинник», «Радуга», «Зеленый берег» на территории земель, государственная собственность на которые не разграничена, вблизи земель лесного фонда. Таким образом, складирование бытового, строительного и растительного мусора осуществлялось в необорудованных для указанных целей местах, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Чтобы избежать случайного возгорания и крупных пожаров Лузинскую администрацию уже через суд, с заключением прокуратуры, обязали в короткие сроки ликвидировать эти незаконные свалки. В законную силу решение пока не вступило и может быть обжаловано.

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